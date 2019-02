LIVE TMW - Zurigo, Magnin: "Napoli più forte, non abituati ad avversari così"

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera. La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo che parlerà dopo la sfida di Europa League contro il Napoli.

23.30 - Iniziata la conferenza stampa

Non l'inizio che ti aspettavi. "Ho visto soprattutto il primo tempo un Napoli molto più forte di noi, poi non siamo entrati come volevamo, senza la necessaria grinta nei duelli. Il Napoli nel secondo tempo ha rallentato e senza la pressione e senza più nulla da perdere abbiamo giocato un po' meglio, ma potevamo fare meglio".

Inizio difficile a causa dello stop invernale? "Non cerchiamo alibi dopo una prova così, è chiaro che ci sono nuovi giocatori, la terza gara che giochiamo insieme ma il problema è stato il ritmo e l'intensità che il Napoli ha messo. Da noi non giochiamo queste partite a livello svizzero".

Sul 3-1 ci avete creduto? E credete nel ritorno? L'obiettivo hai detto che era tenere viva la qualificazione al ritorno. "Qui non siamo pazzi, se l'avversario fa 3 gol fuori... non dobbiamo sognare, ma è chiaro che andremo lì per fare un risultato positivo e mostrare il nostro volto migliore e questo mi dispiace. Il problema non è perdere, ma senza mostrare il nostro volto migliore".

23.37 - Termina la conferenza stampa