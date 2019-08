Liverpool, Adrian rassicura tutti: "Penso di poter giocare domani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adrián San Miguel del Castillo, nuovo vice-Alisson tra le fila del Liverpool, ha una storia a dir poca curiosa. Dopo aver sostituito il portiere ex Roma nella Supercoppa europea contro il Chelsea, lo spagnolo durante i festeggiamenti ha subito infatti un colpo fortunoso alla caviglia da un tifoso e ha clamorosamente rischiato così di saltare la gara di domani contro il Southampton . Ma a rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso Adrian, intervistato dal sito ufficiale dei Reds: "Credo di poter giocare domani. Mi sento preparato mentalmente e spero che la mia caviglia migliori grazie al trattamento che sto facendo in queste ore", le parole del classe '87 in vista della seconda giornata di Premier League.