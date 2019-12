© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha diramato la lista di 23 giocatori per il Mondiale per club. Non fanno parte della spedizione gli infortunati Matip e Fabinho. Il torneo avrà inizio fra 6 giorni ma i reds giocheranno la loro prima partita il 18 dicembre contro una fra Monterrey, Al-Sadd e Hienghène Sport. La finale poi avrà luogo il 21 dicembre a Doha:

PORTIERI: Alisson, Adrian, Lonergan

DIFENSORI: Van Dijk, Lovren, Gomez, Robertson, Alexander-Arnold, Williams

CENTROCAMPISTI: Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Jones

ATTACCANTI: Firmino, Mané, Salah, Shaqiri, Brewster, Origi, Elliott