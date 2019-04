© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia della sfida col Cardiff: "Tutte le gare sono importanti e nessuna è vinta prima di essere giocata. Tutti stanno pensando al Barcellona, ma prima ci saranno Cardiff e Huddersfield e per me queste due gare hanno la stessa importanza delle altre. Il City può risentire o beneficiare dell'eliminazione dalla Champions? Non ne ho idea, ma è incredibile. Mi sono immedesimato in loro. Tutti hanno creduto al gol e lo stadio stava esultando. So che molti credono che senza VAR sarebbe stato gol, ma era fuorigioco. Nessuno ha dubbi su questo, ma capisco che sia difficile da accettare".