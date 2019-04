© foto di Imago/Image Sport

Il difensore del Manchester City Vincent Kompany, intervistato da TalkSPORT, ha parlato così del possibile rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno: "Sono parte della famiglia Manchester City e affronteremo quindi la mia situazione contrattuale come una famiglia. Potremo essere d'accordo o meno, ma non cambierà niente tra me e il club. Una cosa è certa: nella prossima stagione continuerò sicuramente a giocare cercando di vincere altri trofei".