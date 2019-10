© foto di Imago/Image Sport

Douglas Luiz di nuovo al Manchester City? Si può evitare un Sancho-bis. Come riporta il Manchester Evening News, i Citizens hanno infatti un'opzione per recuperare il centrocampista brasiliano ceduto all'Aston Villa lo scorso luglio. Il talento classe 1998, in quest'avvio di stagione, ha già collezionato due gol in nove partite.