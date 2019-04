© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moussa Dembele è finito nel mirino del Manchester United. Come riporta il Daily Mirror, infatti, l'ex attaccante del Celtic, oggi al Lione, ha impressionato la dirigenza dei Red Devils: 18 reti segnate in tutte le competizioni per il 22enne francese, sulle cui tracce c'è anche l'Arsenal.