Man United, Solskjaer: "Derby sempre speciale, ma non la gara più importante"

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER: "DERBY SEMPRE SPECIALE"

"Il Man City è una squadra migliore ora rispetto a quando stavo giocando. Il calcio è cambiato molto. I derby di Manchester sono sempre partite speciali, ma non si può dire che sia la più importante. Per i tifosi lo è ovviamente. Noi siamo pronti". Così Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parlando alla vigilia dell'atteso derby contro il City di Pep Guardiola. Red Devils reduci dalla vittoria sul Tottenham del grande ex José Mourinho, ma che saranno ancora privi dell'infortunato Paul Pogba. Torna a disposizione, invece, Anthony Martial. "La fiducia è una cosa strana nel calcio. Puoi fare una esibizione e ottenere risultati come mercoledì sera e questo la aumenta tanto", ha detto ancora Solskjaer.