© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 17.30 all'Old Trafford andrà in scena il Derby d'Inghilterra tra Manchester United e Liverpool. Solskjaer recupera De Gea e lancia Rashford in attacco con Martial inizialmente in panchina. Fuori Pogba infortunato. Nel Liverpool invece torna Alisson in porta, fuori Salah per un problema alla caviglia, c'è Origi in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Tuanzebe, Young, McTominay, Fred, Pereira, James, Rashford.

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Origi.