Secondo quanto riportato da Fichajes.net il Manchester City punta a rinforzare la squadra ed ha pronti 100 milioni di euro a gennaio per due colpi: in difesa piace Nathan Aké, olandese 24enne, 180cm ex Chelsea, ora al Bournemouth, con il contratto in scadenza nel 2022; costa non meno di 50 milioni. Altrettanti ne serviranno per strappare Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio conosciuto come Isco, trequartista del Real Madrid in uscita dal club merengue, dove viene utilizzato con il contagocce da Zidane.