© foto di Imago/Image Sport

Vincent Kompany potrebbe rimanere per un'altra stagione al Manchester Ciyu. Lo riporta l'Evening Standard, secondo il quale le parti sono in trattativa per l'estensione del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno, per altri 12 mesi. Il difensore belga, 32 anni, non è più considerato un titolare, condizionato anche dai problemi fisici ma la sua influenza all'interno dello spogliatoio è considerata di grande importanza per Pep Guardiola.