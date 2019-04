© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo acquisto dell'Ajax Razvan Marin ha parlato al sito ufficiale del club di Amsterdam per raccontare le sue prime impressioni: "Sono molto felice, ringrazio tutti. Sono orgoglioso di aver firmato con un grande club come l'Ajax. E' difficile spiegare cosa sento, ma posso promettere che penserò solo a lavorare e crescere. Perché l'Ajax? E' un ottimo club, soprattutto per i giovani giocatori come me. Voglio migliorare sotto tutti i punti di vista e credo che l'Ajax sia la miglior scelta per me. Ne ho parlato con Chivu di questo club, non vedo l'ora di indossare la maglia dell'Ajax. Il mio agente lo conosce molto bene, abbiamo parlato in passato e nei prossimi giorni lo faremo ancora. Ripeto, per me è una grande scelta l'Ajax, una squadra forte con grandi giocatori come Tadic, Neres, De Jong o Ziyech".