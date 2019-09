© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe continuare in Francia la carriera da allenatore di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus ancora sotto contratto con i campioni d'Italia. Stando a quanto riportato dall'emittente francese RMC Sport, il tecnico toscano avrebbe declinato la proposta arrivata nei giorni scorsi dal Monaco per una eventuale sostituzione di Leonardo Jardim in attesa di una possibile chance a Parigi al posto di Thomas Tuchel.