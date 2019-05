Mourinho:"Io al PSG? Impossibile. Ha già un allenatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Mourinho prossimo allenatore del PSG? No stando a quanto dichiarato dallo stesso Special One in una lunga intervista a L'Equipe: "E' impossibile - ha detto l'ex United, non si può allenare un club che ha già un allenatore. Posso parlare se in un club c'è una porta aperta. Il PSG è un club di dimensione mondiale con dei giocatori di livello mondiale. Non ha ancora vinto a livello europeo, questo è un dettaglio molto importante. È la stessa cosa che dico quando si parla di allenatori. Puoi avere grandi qualità, ma se alla fine della carriera non hai vinto a livello europeo, ti manca qualcosa. Il PSG è in questa fase: come Juventus e Bayern domina nel proprio campionato, ma è subito dietro ai top club europei".