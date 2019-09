© foto di Federico De Luca

Gary Neville attacca Mino Raiola. L'ex stella del Manchester United, in merito al procuratore di Paul Pogba, s'è così espresso: "E' una vergogna. Pogba (suo assistito, ndr) ha chiarito che vuole andarsene e il suo agente è una vergogna, una disgrazia per tutta Europa, non solo per il Manchester United che secondo me deve smetterla di lavorare con lui perché inconciliabile con i valori del club".