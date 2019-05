Olympique Lione, Depay annuncia l'addio. Probabile ritorno in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Merci Lyon". Con questo messaggio Memphis Depay, attaccante dell'Olympique Lione, tramite 'Instagram' ha di fatto annunciato la fine della sua avventura nel club transalpino due stagioni dopo il suo arrivo dal Manchester United. L'esterno d'attacco olandese nelle prossime settimane potrebbe tornare in Premier League, in prima fila per l'acquisto del suo cartellino c'è il Liverpool.