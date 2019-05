Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi resta al suo posto: "Fiducia in lui al 1000%"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Nasser Al-Khelaifi non si dimetterà dalla carica di presidente del Paris Saint-Germain. Lo riporta Le Parisien secondo il quale vi sono rassicurazioni da Doha dove, riferisce una fonte vicina alla proprietà, "Non sono preoccupati, sostengono Nasser al 1000% e ne uscirà pulito" in riferimento alle accuse di corruzione piovutegli (LINK).