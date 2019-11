Platini: "Il calcio di oggi non mi piace. È fondato sulla ricchezza"

Michel Platini ha rilasciato un'intervista a France Info mostrando poco apprezzamento per il calcio globalizzato e decisamente poco romantico di oggi: "È fondato sulla ricchezza. Oggi compri i migliori e vinci. Prendi il PSG: il presidente è del Qatar, il d. è brasiliano, l'allenatore è tedesco e c'è un solo francese in squadra. Si chiama PSG, perché è la squadra di Parigi ma potrebbe chiamarsi in tanti altri modi. Quando ero presidente UEFA ho cercato di creare tornei dove tutti potevano avere il sogno di vincere, ma adesso è diventato tutto più difficile".