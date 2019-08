© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iker Casillas è stato inserito nella lista del Porto per disputare la prossima stagione della Liga Nos. Il giocatore, che è stato colpito da infarto lo scorso maggio, sta partecipando al lavoro del club come parte dello staff della squadra, ma sta recuperando le forze per giocare regolarmente ed è per questo che i Dragoes lo hanno regolarmente registrato tra i giocatori. A riportarlo è Marca.