Oramai manca solo l'ufficialità, ma Ander Herrera è da considerarsi a tutti gli effetti un calciatore del PSG. Questo quanto racconta As che spiega come il centrocampista basco, in uscita a zero dal Manchester United, abbia firmato coi parigini un contratto valido fino al 2023 a 8 milioni di euro netti a stagione. L'arrivo di Herrera va a coprire il buco che lascerà in estate Adrien Rabiot.