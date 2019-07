© foto di Alterphotos/Image Sport

Ander Herrera, nuovo centrocampista del PSG, ha parlato dopo l'ufficialità del suo approdo in Francia: "Il Paris Saint Germain è il più grande club della Francia e continua a migliorare anno dopo anno e compete per vincere tutti i titoli. Non vedevo l'ora di andare a Parigi e indossare questi colori. Spero di poter far parte della storia del club. Entrare in questa società è un'emozione incredibile. Adoro anche la città ovviamente: è la più bella del mondo. Prometto tre cose: lavoro, professionalità e passione".