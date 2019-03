PSG, Neymar attacca Skomina: rischia una lunga squalifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La rabbia di Neymar dopo la sconfitta del PSG contro il Manchester United potrebbe costare molto al giocatore brasiliano. Il calciatore del club parigino, fuori per infortunio, attraverso il proprio profilo Instagram ha definito l'arbitraggio di Skomina "vergognoso" attaccando direttamente anche il VAR che ha deciso di concedere il rigore in favore dei Red Devils. Per questo post, la UEFA potrebbe aprire un procedimento disciplinare e avviare la procedura per comminare al giocatore diverse giornate di squalifica.