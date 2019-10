© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal MailOnline, il Manchester United in estate aveva preso in seria considerazione l'idea di trattare Neymar. Ipotesi che però è stata abbandonata dopo poco principalmente perché non piaceva l'atteggiamento poco professionale del brasiliano e l'ossessione che il padrea avrebbe per i soldi. I Red Devils hanno così deciso di non iniziare la trattativa anche a causa dei costi potenzialmente altissimi per il suo eventuale acquisto dal PSG.