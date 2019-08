© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona prepara l'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, la Juventus irrompe con 100 milioni di euro più Dybala, ma anche in casa Real Madrid si continua a pensare con insistenza al colpo Neymar. Come riporta oggi Telefoot, lo stesso Paris Saint-Germain sarebbe infatti pronto a offrire l'attaccante brasiliano ai blancos per avere in cambio il difensore Raphael Varane e la stellina Vinicius Jr. Una proposta che non sembra però, almeno per il momento, stuzzicare l'appetito di Florentino Perez.