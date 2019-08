PSG, Verratti: "Col Rennes discontinui, nessuno ci regalerà niente"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga col Tolosa: "Mi sento bene se gioco a sinistra, è lo stesso ruolo che ho in Nazionale. L'allenatore può farmi giocare dove vuole, io darò sempre il massimo. Contro il Rennes non abbiamo avuto tante possibilità, nel calcio serve equilibrio. Dobbiamo mantenere lo stesso livello di gioco durante tutta la partita, nessuno ci regalerà niente". Nello scorso turno di campionato, in trasferta appunto sul campo del Rennes, il PSG è uscito sconfitto 2-1.