Il Rayo Vallecano ha deciso di esonerare il tecnico Michel. Secondo quanto riportato da Marca, la sconfitta di domenica contro il Villarreal, settima consecutiva in campionato, ha portato la dirigenza a prendere questa difficile decisione. Michel era arrivato a fine febbraio 2017 e aveva salvato la squadra dalla retrocessione in terza serie. Nella scorsa stagione il trionfo nella seconda divisione spagnola e la promozione in Liga. Ora, però, l'avventura è finita: penultimo posto in classifica, a -6 dalla salvezza.