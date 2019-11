© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Madrid è a caccia di rinforzi per il reparto avanzato di Zidane. Come riporta oggi il Daily Mail, i blancos sono tornati così con grande interesse su Jadon Sancho, esterno d'attacco classe 2000 del Borussia Dortmund. Il talento inglese piace però a tante altre big europee, Manchester United in primis.