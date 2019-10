Rivaldo consiglia a Neymar di lasciare il Paris Saint-Germain. In un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, l'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha dichiarato: "Credo molto in Neymar maa penso che debba lasciare il PSG. Ecco perché voleva andarsene ad ogni costo in questa finestra di trasferimento: il PSG è un grande club ma non uno adatto al livello di Neymar. A livello mondiale, tutti parlino solo di Barcellona, ​ Real Madrid e di alcuni altri grandi club inglesi e tedeschi. Deve andare in un club che ha più storia in Champions. Naturalmente, se dovesse vincere la Champions e il Mondiale, sarebbe più facile diventare il miglior giocatore del mondo".