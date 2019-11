River Plate, il Bayer Leverkusen accetta di pagare la clausola di Palacios

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayer Leverkusen ha accettato di versare la clausola di Exequiel Palacios del River Plate. Come riporta TNT Sports, i rossoneri dovrebbero pagare così circa 15 milioni di euro per portare presto in Europa il talentoso centrocampista argentino, ex obiettivo tra le altre di Inter e Real Madrid. Il classe '98, come raccontatovi su queste colonne , piace molto anche all'Ajax.