Rodgers chiude all'Arsenal: "Perché mai dovrei lasciare il Leicester?"

"Ho fatto una scelta, perché dovrei andare via?": intervistato sull'interesse dell'Arsenal nei suoi confronti, il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, ha categoricamente escluso di essere intenzionato a trasferirsi ai Gunners. "È vero, in passato ho lasciato il Celtic - spiega Rodgers - ma qui non potrei essere più felice e ho un contratto fino al 2022. Il club non ha intenzione di liberarermi e penso che siano contenti di quello che stiamo facendo".