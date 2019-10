Sadio Mané: "A cosa servono Ferrari e aerei? Preferisco aiutare la gente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista profonda e fuori dagli schemi per Sadio Mané, attaccante del Liverpool e della nazionale del Senegal. Il classe '92 ha così parlato a nsemwoha.com: "Per quale motivo dovrei volere 10 Ferrari, 20 orologi con diamanti e due aerei? Cosa porterebbero queste cose al Mondo? Io ho vissuto la fame, ho lavorato nei campi, sono sopravvissuto a momenti difficili, ho giocato scalzo e non sono andato a scuola. Oggi però con ciò che guadagno posso aiutare la gente. Io ho costruito scuole, uno stadio, inviato vestiti, scarpe e alimenti a persone con estrema povertà. Inoltre dono 70 euro al mese a tutte le persone di una regione molto povera del Senegal per contribuire alla loro economia familiare".