Schalke 04, scelto Wagner: sarà lui a guidare la squadra da giugno

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror lo Schalke 04 ha deciso di affidarsi David Wagner per la guida della squadra in vista dell'anno prossimo. L'ex allenatore dell'Huddersfield si è preso una pausa dal suo lavoro a gennaio e sebbene sia un ex Borussia Dortmund, la società della Renania Settentrionale-Vestfalia potrebbe puntare forte su di lui.