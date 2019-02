© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Simeone tiene claro su once para la Juventus", titola il quotidiano spagnolo Marca nella sua edizione web. Il Cholo, in vista della sfida di domani contro i bianconeri, schiererà i suoi col 4-4-2, come provato nella rifinitura odierna. In difesa davanti a Oblak ci saranno Juanfran e Filipe Luis sulle fasce con Gimenez-Godin al centro. Rodrigo e Thomas saranno i centrali davanti alla difesa, più larghi Saul e Koke. Davanti, con Antoine Griezmann, spazio all'ex Alvaro Morata con Diego Costa inizialmente in panchina.