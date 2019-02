© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea si guarda intorno nel caso in cui non dovesse migliorare il rendimento di Maurizio Sarri. Ci sono stati nuovi contatti, dopo quelli dell’estate, con Laurent Blanc. Il francese torna nei pensieri del club. Blanc di nuovo nel mirino del Chelsea. Sarri in bilico, il futuro della panchina dei Blues può parlare francese...