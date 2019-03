TMW - Feyenoord, prossimo anno Van Persie nello staff: allenerà gli attaccanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Van Persie, futuro già definito per la prossima stagione. L’attaccante olandese allenerà gli attaccanti e farà quindi parte dello staff di Jaap Stam. Un collaboratore di livello per Stam, una nuova carriera per l’attaccante. Il Feyenoord punta ancora su Robin Van Persie...