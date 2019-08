TMW - Real Madrid-Van de Beek, passi avanti. Ipotesi prestito all’Ajax

© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny van de Beek si avvicina al Real Madrid. Contatti in corso anche in queste ore tra l’Ajax e il club spagnolo, si lavora per trovare un’intesa totale. Il calciatore ha raggiunto l’accordo per un quinquennale, ma l’Ajax vorrebbe trattenere il calciatore in questa stagione. Possibile che si trovi un accordo a metà strada e che il Real Madrid presti il calciatore agli olandesi fino a gennaio dopo averlo acquistato. Sono giorni importanti. E Van de Beek si avvicina al Real Madrid...