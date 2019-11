© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham rischia di perdere a parametro zero tre giocatori al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti Christian Eriksen, Jan Vertonghen e Toby Alderweireld hanno rifiutato tutti i nuovi contratti proposti dal club ed in estate potrebbero trovare una nuova squadra anche se il Tottenham, che non vuole perderli a parametro zero, farà sicuramente un nuovo tentativo nelle prossime settimane.