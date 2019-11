© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro la Stella Rossa: "L'infortunio di Silva dopo il contrasto con Son? Ci dispiace tanto per ciò che è successo ma siamo contenti che oggi sia andato tutto bene e speriamo che si possa riprendere presto. Siamo rimasti tutti molto colpiti, ma adesso stiamo bene. Ero fiducioso che il VAR ribaltasse la decisione del cartellino rosso per Son. Il problema è che il VAR deve controllare queste cose: era evidente a tutti che il contrasto non fosse da rosso. Eriksen? Non credo che le sue prestazioni siano diverse da quelle viste negli ultimi cinque anni. Il suo impegno è sempre lo stesso e sono contento del suo rendimento. Guardiamo troppo ai contratti dei calciatori. Penso che molte volte i giocatori si impegnano più quando sono nell'ultimo anno di contratto rispetto a quando ne hanno altri quattro. La Stella Rossa? Li rispettiamo molto e il nostro obiettivo è giocare al massimo e credo che sarà una grande sfida. Giocare in uno stadio passionale come il Marakanà sarà un'ottima esperienza per noi".