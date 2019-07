UFFICIALE: Borussia Dortmund, ceduto Schurrle allo Spartak Mosca

© foto di Imago/Image Sport

Andre Schurrle è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Il giocatore tedesco, come comunicato dal Borussia Dortmund, si trasferirà in Russia. Dopo l’esperienza in Premier League con il Fulham, il club tedesco ha deciso di accettare l’offerta di prestito per l’attaccante campione del mondo nel 2014 con la Germania. Ecco il comunicato ufficiale: