Attraverso i propri canali ufficiali, il Liverpool ha annunciato la cessione dell'attaccante dell'Academy, Liam Millar, al Kilmarnock, dove aveva giocato nella seconda parte della scorsa stagione. Il giocatore, classe 1999, tornerà dunque a vestire la maglia del club scozzese per un altro anno.

Liam Millar has completed a season-long loan switch to @KilmarnockFC.

