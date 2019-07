© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Philippe Sandler, difensore olandese classe '97 di proprietà del Manchester City, lascia a titolo temporaneo il campionato inglese e va a giocare in prestito nel campionato belga, da un ex Citizen quale Vincent Kompany, allenatore-giocatore dell'Anderlecht, club che l'ha preso per la prossima stagione. Il giovane difensore è assistito peraltro da Mino Raiola.