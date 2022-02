Philippe Sandler lascia il Manchester City. Il club inglese ha infatti annunciato sul proprio sito l'addio del difensore classe '97, arrivato dal PEC Zwolle nel 2018, che si trasferisce a titolo definitivo al Feyenoord. Il giocatore ha collezionato appena due presenze con il club inglese che in precedenza lo aveva prestato all'Anderlecht e al Troyes.

Philippe Sandler has joined Feyenoord in a permanent move to the Eredivisie side.

Everyone at Manchester City wishes Philippe success in his future career.#ManCity

— Manchester City (@ManCity) February 1, 2022