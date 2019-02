Attraverso i propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha annunciato il rinnovo del contratto di Robert Beric. L'attaccante sloveno, classe 1991, ha firmato fino a giugno 2022. "Il rinnovo era la mia priorità, sono molto legato alla città, al club e ai tifosi. Mi hanno sostenuto in maniera straordinaria fin dal primo giorno qui", ha detto il giocatore.

💬 Robert #Beric : "Prolonger l’aventure en Vert a toujours été ma priorité. Je me sens très lié à la ville de Saint-Étienne, au club et à ses supporters. Ils me soutiennent de manière extraordinaire depuis mon premier jour à l’ASSE" #Beric2022

