UFFICIALE: Watford, Britos è senza contratto. Via anche Hoban

© foto di Federico De Luca

Miguel Britos è un calciatore libero da vincoli contrattuali. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Watford ha reso noto che Tommie Hoban e il difensore uruguaiano - che in Italia ha vestito le casacche di Bologna e Napoli - non rinnoveranno i contratti in scadenza a fine mese.