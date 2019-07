Arthur Masuaku rinnova il proprio accordo con il West Ham fino al 2024. All'interno del nuovo accordo, si legge sul sito ufficiale degli hammers, è stata inserita una clausola che permette al giocatore di estendere ulteriormente il contratto per altri due anni. L'esterno mancino della Repubblica Democratica del Congo è arrivato a Londra nel 2016, dopo l'avventura con la maglia dell'Olympiacos.

We are delighted to announce that Arthur Masuaku has signed an extension to his contract until the summer of 2024! ✍️⚒ pic.twitter.com/awaryQbcdw

— West Ham United (@WestHamUtd) July 29, 2019