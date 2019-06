Valencia, Ferran: "Copa del Rey ciliegina. Ora Europeo U19 contro l'Italia"

L'esterno d'attacco del Valencia e della Spagna Under 19 Ferran Torres ha parlato così durante il campus estivo da lui stesso organizzato nel pueblo di Foios col patrocinio di Adidas: "Sono davvero orgoglioso di celebrare questo secondo campus col mio nome e nella mia città. È stato un anno molto formativo per me, una bella stagione terminata con la ciliegina sulla torta: la vittoria della Copa del Rey. Anche se sono arrivato in prima squadra è importante non perdere mai l'umiltà, dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo".

Europeo Under 19?

"Abbiamo un gruppo di giocatori affiatato, ci conosciamo alla perfezione. Sono convinto che faremo un grande Europeo in Armenia, anche se ci è toccato un gruppo difficile con Armenia, Italia e Portogallo. Insieme abbiamo già vinto tanto, ho grande fiducia rispetto alla mia Rojita".