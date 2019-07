Valencia, Maxi Gomez: "Felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare"

© foto di Pietro Mazzara

Maxi Gomez è un nuovo giocatore del Valencia e attraverso il sito ufficiale del club spagnolo ha detto: "La verità è che sono molto felice di essere qui a Valencia, è un club molto grande. Sono molto felice di essere qui ed è molto bello poter giocare la Champions, non l'ho mai fatto e l'ho sempre sognato da bambino. Sono molto grato al Valencia e come ho detto sono molto felice. Darò tutto come ho sempre fatto in tutti i club in cui ho giocato, con grande forza. Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e dare tutto per questa squadra".