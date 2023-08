ufficiale Nuova esperienza in Liga per Maxi Gomez. L'uruguaiano va in prestito al Cadice

Dopo un anno nelle file del Trabzonspor, Maxi Gomez torna a giocare nella Liga. In queste ore, infatti, è stata ufficializzata la sua cessione al Cadice con la formula del prestito. In precedenza, l'attaccante uruguaiano in Spagna ha vestito le maglie di Celta Vigo e Valencia.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Cadice e poi postato dal club sui suoi canali social: "Il Cádiz Club de Fútbol e il Trabzonspor hanno concordato il prestito di Maxi Gómez fino alla fine della stagione. L'attaccante uruguaiano (14/08/1996) si è formato nelle file del Defensor Sporting, prima di fare il salto in Europa con il Celta de Vigo nel 2017 e membro del Valencia dal 2019 al 2022. È un assoluto internazionale per via del suo Paese. Il giocatore ha già superato le visite mediche e si allenerà questo mercoledì, come presentato di seguito. L'operazione prevede un'opzione di acquisto".