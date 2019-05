Il Real Valladolid ha raggiunto l'obiettivo della salvezza e il presidente Ronaldo ha mantenuto la promessa, portando tutta la squadra in vacanza a Formentera come ringraziamento. Secondo AS, però, il Fenomeno sarebbe già proiettato alla prossima stagione e alle mosse per il mercato: il primo obiettivo è l'attaccante del Real Madrid, Vinicius jr.. Un sogno, però, che dovrebbe restare tale nonostante il rapporto di amicizia che lega Ronaldo al mister del Real Madrid, Zinedine Zidane.