© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rafael van der Vaart, storico doppio ex, ai microfoni della UEFA: "Semifinale da sogno. Sono due squadre con cui ho giocato. L'Ajax è stato la mia vita, al Tottenham ho vissuto due anni fantastici. Sono due squadre che vogliono giocare a calcio, è un tipo di semifinale che vorrei vedere sempre. Non mi piace il 'palla lunga e pedalare'. Ad esempio non è non mi piace l'Atlético che per me non gioca a calcio. Difficile dire come finirà. Si parla molto dell'Ajax ultimamente ma il Tottenham da anni è stabilmente nella Top 4 della Premier League, che è il campionato migliore al mondo. Certo, mancherà Kane ma ci sono altri giocatori e per l'Ajax sarà dura".